Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал слова Анфисы Резцовой, которая угрожает подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), за что ее дочь Кристину не ставят в состав на чемпионате мира. По словам специалиста, всерьез это воспринимать нельзя, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Меня это очень веселит, — рассмеялся Хованцев. — Это много о ней говорит. На Резцову Фуркад хотел подать иск, она — на нас. Вот в суде как раз и встретятся. Если серьезно, у Кристины никаких проблем из-за высказываний мамы быть не может. Мы абсолютно не обращаем на это внимания.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад пригрозил Резцовой судом за заявления, что его высокие результаты обеспечиваются определенной медицинской поддержкой.