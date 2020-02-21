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Хованцев — о желании Резцовой подать иск к СБР: «На нее Фуркад будет подавать, как раз в суде встретятся»

16:00
Анфиса Резцова. Фото Ugra-tv.ru
Анфиса Резцова. Фото Ugra-tv.ru
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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал слова Анфисы Резцовой, которая угрожает подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), за что ее дочь Кристину не ставят в состав на чемпионате мира. По словам специалиста, всерьез это воспринимать нельзя, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Меня это очень веселит, — рассмеялся Хованцев. — Это много о ней говорит. На Резцову Фуркад хотел подать иск, она — на нас. Вот в суде как раз и встретятся. Если серьезно, у Кристины никаких проблем из-за высказываний мамы быть не может. Мы абсолютно не обращаем на это внимания.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад пригрозил Резцовой судом за заявления, что его высокие результаты обеспечиваются определенной медицинской поддержкой.

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