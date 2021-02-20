Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал бронзовую медаль команды в мужской эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Был шанс на серебряную медаль, но мы зависимы от того, дадут ли нам этот шанс другие команды, — сказал Хованцев. — У нас на штрафной круг ушли итальянцы, французы, и непонятно, что произошло с немцами... Все сложилось для нас очень хорошо. К тому же было минимум запасных патронов. Но до золотых медалей нам далековато, норвежцы превосходили нас ходом, около минуты выиграли ногами. На сегодняшний день они сильнейшие.

Хотя бы теперь у нас какой-то проблеск появился, так как еще две гонки впереди. Появился свет в конце туннеля, можно и так сказать. А Логинов отработал на ногах хорошо... Ребята молодцы!"

Сегодня, 20 февраля, Сборная России завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Победу одержала команда Норвегии, серебро взяла Швеция. Бронзовая медаль стала первой для России на ЧМ-2021.

(Данил Алешин)