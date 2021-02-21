Хаузер поднялась на третье место в зачете масс-стартов Кубка мира

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер победила в масс-старте на чемпионате мира в словенской Поклюке.

В зачете Кубка мира в этой дисциплине она поднялась на третье строчку. В общем зачете австрийка осталась на четвертом месте.

Общий зачет (ж)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 803 (+48)

2 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 765 (+36)

3 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 759 (+43)

4 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 679 (+60)

5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 639 (+34)

6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 638 (+38)

17 (17). Светлана Миронова (Россия) — 338 (+22)

25 (24). Ульяна Кайшева (Россия) — 247 (0)

31 (29). Евгения Павлова (Россия) — 190 (0)

32 (34). Ирина Казакевич (Россия) — 190 (+21)

40 (39). Лариса Куклина (Россия) — 148 (0)

63 (63). Татьяна Акимова (Россия) — 32 (0)

68 (68). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

73 (73). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

Масс-старт (ж)

1 (1). Жюли Симон (Франция) — 181 (+25)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 175 (+43)

3 (7). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 171 (+60)

4 (5). Тирил Экхофф (Норвегия) — 170 (+48)

5 (3). Франциска Пройсс (Германия) — 167 (+38)

6 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 165 (+36)

14 (19). Светлана Миронова (Россия) — 90 (+22)

25 (24). Ульяна Кайшева (Россия) — 40 (0)

26 (34). Ирина Казакевич (Россия) — 35 (+21)

30 (27). Евгения Павлова (Россия) — 30 (0)

31 (28). Лариса Куклина (Россия) — 29 (0)