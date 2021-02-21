Хаузер поднялась на третье место в зачете масс-стартов Кубка мира
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер победила в масс-старте на чемпионате мира в словенской Поклюке.
В зачете Кубка мира в этой дисциплине она поднялась на третье строчку. В общем зачете австрийка осталась на четвертом месте.
Общий зачет (ж)
1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 803 (+48)
2 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 765 (+36)
3 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 759 (+43)
4 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 679 (+60)
5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 639 (+34)
6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 638 (+38)
17 (17). Светлана Миронова (Россия) — 338 (+22)
25 (24). Ульяна Кайшева (Россия) — 247 (0)
31 (29). Евгения Павлова (Россия) — 190 (0)
32 (34). Ирина Казакевич (Россия) — 190 (+21)
40 (39). Лариса Куклина (Россия) — 148 (0)
63 (63). Татьяна Акимова (Россия) — 32 (0)
68 (68). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)
73 (73). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)
Масс-старт (ж)
1 (1). Жюли Симон (Франция) — 181 (+25)
2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 175 (+43)
3 (7). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 171 (+60)
4 (5). Тирил Экхофф (Норвегия) — 170 (+48)
5 (3). Франциска Пройсс (Германия) — 167 (+38)
6 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 165 (+36)
14 (19). Светлана Миронова (Россия) — 90 (+22)
25 (24). Ульяна Кайшева (Россия) — 40 (0)
26 (34). Ирина Казакевич (Россия) — 35 (+21)
30 (27). Евгения Павлова (Россия) — 30 (0)
31 (28). Лариса Куклина (Россия) — 29 (0)
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