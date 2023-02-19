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Ханна Эберг о победе в масс-старте: «Это похоже на сон, невероятно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шведская биатлонистка Ханна Эберг поделилась эмоциями после победы в масс-старте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

«Это похоже на сон. Я просто наслаждаюсь происходящим. Думала, что после двух промахов на лежках будет тяжело. Но стрельба стоя у меня получилась хорошо. Я вдохновилась результатом парней. Это невероятно! На последнем круге была борьба. Я действительно чувствовала, что девушки гонятся за мной. Я просто бежала, бежала и бежала, стараясь сохранить эти секунды. Чувствовала, что мне просто нужно бежать. Я так счастлива, что у меня получилось!» — приводит слова Эберг сайт IBU.

19 февраля мужской масс-старт также выиграл представитель Швеции — Себастьян Самуэльссон.

Биатлон
Ханна Эберг
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Шведка Эберг выиграла женский масс-старт на чемпионате мира
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