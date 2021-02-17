Российский биатлонист Карим Халили оценил свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Он показал в гонке шестой результат, чисто отработав на четырех огневых рубежах.

«Хороший результат. С четырьмя нулями шестая позиция, наверное, не самый лучший результат, но для меня сейчас это неплохо, - сказал Халили в эфире «Матч ТВ». — Три круга ехал и кайфовал. Три круга сидел за украинской командой. Потом ребята разъехались, пришлось самому себя натягивать. Стало тяжелее.

Когда я пришел на последний огневой рубеж, то все было так хорошо в эмоциональном плане, что не было никакого волнения».

Победу в гонке одержал норвежец Штурла Легрейд.