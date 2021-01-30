Глава Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил, что биатлонисты Карим Халили, Евгений Гараничев и Лариса Куклина поедут с основной сборной на чемпионат мира в словенскую Поклюку.

«Куклина возвращается в основную сборную и будет готовиться к чемпионату мира. Карим точно едет на чемпионат мира в Поклюку. Мы рассчитываем, что он еще разбежится. Поедет на чемпионат мира и Евгений Гараничев», — приводит слова Польховского пресс-служба СБР.

Мировое первенство по биатлону пройдет с 9 по 21 февраля 2021 года.