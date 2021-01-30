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Халили, Гараничев и Куклина — в составе сборной России на ЧМ по биатлону

17:48
Лариса Куклина. Фото IBU
Лариса Куклина. Фото IBU
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил, что биатлонисты Карим Халили, Евгений Гараничев и Лариса Куклина поедут с основной сборной на чемпионат мира в словенскую Поклюку.

«Куклина возвращается в основную сборную и будет готовиться к чемпионату мира. Карим точно едет на чемпионат мира в Поклюку. Мы рассчитываем, что он еще разбежится. Поедет на чемпионат мира и Евгений Гараничев», — приводит слова Польховского пресс-служба СБР.

Мировое первенство по биатлону пройдет с 9 по 21 февраля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/valeriy-polkhovskiy-v-osnovnuyu-sbornuyu-s-chempionata-evropy-edut-garanichev-khalili-i-kuklina/?fbclid=IwAR3XmeJrCVzT9cc63X0TGHjjcdcm-RAT1hzxO4AG98H0804qoEd0wdxcGj4

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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