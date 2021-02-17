Губерниев считает, что Халили должен бежать в эстафете на ЧМ по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира-2021 по биатлону в Поклюке (Словения).

Луший результат среди россиян показал Карим Халили (шестое место).

«Я всегда от Халили жду результата, он огромный молодец. Нули в дебютной гонке, хладнокровие, но мне кажется странным, что у нас лучший в команде — человек, который бежит гонку вместо лидера, — заявил Губерниев «СЭ». — Именно отсутствие Латыпова сегодня помогло Халили попасть в масс-старт. Надеюсь, он побежит в эстафете. Мой состав — Елисеев, Халили, Логинов и Латыпов»

Также Губерниев высказался против самостоятельной подготовки биатлонистов.

«Считаю, надо заканчивать с самоподготовкой. Когда у таких опытных людей, как Логинов и Елисеев, на чемпионате мира ничего не получается, то о какой самоподготовке может идти речь? Всей командой к Каминскому. День на день не приходит, конечно. Может быть, завтра будет на масс-старте лучше, и Латыпов с Халили золото поделят».

17 февраля золото в мужской индивидуальной гонке завоевал норвежец Штурла Легрейд. Евгений Гараничев — 16-й, Александр Логинов — 31-й, а Матвей Елисеев — 61-й.

(Константин Колмаков)