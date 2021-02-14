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Дмитрий Губерниев: «Тихонов по традиции последних лет регулярно посылается в жопу»

15:28
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал звонок олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, а также рассказал о звонке бывшего главы Союза биатлонистов России Александра Тихонова.

Ранее комментатор сообщил, что Резцова извинилась перед ним.

«Она позвонила и сказала, что сильно меня уважает, — сказал Губерниев «СЭ». — Я ее поблагодарил! Сказал: «Спасибо, Анфиса Анатольевна!». Ее звонок не удивил. Но, если учитывать, что мне все прошлое лето названивал Александр Иванович (Тихонов. — Прим. «СЭ»)... Рассказывал, что бы я не принимал все близко к сердцу. Говорил: «Я же Тихонов. Димочка, извини!» Но он по традиции последних лет регулярно посылается в жопу. Разговор там был короткий».

(Данил Алешин)

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