Дмитрий Губерниев: «Тихонов по традиции последних лет регулярно посылается в жопу»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал звонок олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, а также рассказал о звонке бывшего главы Союза биатлонистов России Александра Тихонова.

Ранее комментатор сообщил, что Резцова извинилась перед ним.

«Она позвонила и сказала, что сильно меня уважает, — сказал Губерниев «СЭ». — Я ее поблагодарил! Сказал: «Спасибо, Анфиса Анатольевна!». Ее звонок не удивил. Но, если учитывать, что мне все прошлое лето названивал Александр Иванович (Тихонов. — Прим. «СЭ»)... Рассказывал, что бы я не принимал все близко к сердцу. Говорил: «Я же Тихонов. Димочка, извини!» Но он по традиции последних лет регулярно посылается в жопу. Разговор там был короткий».

(Данил Алешин)