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Губерниев прокомментировал слова Йоханнеса Бе о мягком наказании сборной России

15:24
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о словах норвежского биатлониста Йоханнеса Бе. Ранее норвежец выступил за более жесткое наказание сборной России.

«По поводу высказываний Йоханнеса Бе, который решил, что санкции слабенькие в отношении России, — сказал Губерниев на видео, опубликованном 14 февраля в его Telegram-канале. — Давайте не будем заниматься этими плевками в вечность со стороны наших друзей, партнеров или недругов. Йоханнес может говорить все, что он хочет. Ребята, давайте наконец-то займемся собственной страной. Стрельбищем в Екатеринбурге, подготовкой нашей национальной команды, будем детский спорт развивать, экономику, медицину, образование! И как-то совершенно наплевать, что там говорит Йоханнес Бе в отношении санкций или фиганкций».

IBU потребовал ограничить использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России. Чемпионат мира по биатлону проходит в Поклюке (Словения) с 10 по 22 февраля.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1703

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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