Губерниев призвал тренерский штаб сборной России поставить Халили на эстафету

Телекомментатор Дмитрий Губерниев похвалил Карима Халили после финиша мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону и призвал тренерский штаб сборной России включить спортсмена в состав на эстафету.

«По итогам мужской индивидуальной гонки... Что тут анализировать? Неготовность команды. Единственное, что хочу сказать: Халили абсолютно заслужил место в эстафете. Второй этап. Ставьте Халили, тренеры. Ну не бойтесь вы! Рискуйте! Хуже точно не будет, тренеры. Парень не подведет.

И еще! С самоподготовкой Логинова и Елисеева надо заканчивать, видимо», — написал Губерниев в Telegram-канале.

17 февраля российский биатлонист Карим Халили стал 6-м в индивидуальной гонке на ЧМ. Этот результат стал лучшим среди российских спортсменов. Помимо Халили, 16-е место занял Евгений Гараничев. Александр Логинов — 29-й, он проиграл лидеру Штурла Легрейду больше четырех минут.