Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского биатлониста Йоханнеса Бе о слишком несерьезном наказании России со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) на чемпионате мира в Поклюке.

«Йоханнес Бе говорит то, что считает нужным, — сказал Губерниев «СЭ». — Нам нужно сконцентрироваться на своих проблемах. У нас их выше крыши! Как оказалось, у нас проблема с подготовкой сборной... Особенно женской. А если говорить о Йоханнесе Бе, то они переживают, что у них 5-й человек не может выступать, который 11-й в Кубке мира. Пусть он говорит, что хочет. Это его право в демократическом обществе! Наше право отвечать Йоханнесу Бе на дистанции. Они могут по поводу санкций вопить как хотят, но решение принято. Все остальное в пользу бедных».

IBU потребовал ограничить использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России. Чемпионат мира по биатлону проходит в Поклюке (Словения) с 10 по 22 февраля.

(Данил Алешин)