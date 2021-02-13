Губерниев о шести промахах Мироновой в спринте: «Абсолютная неготовность, провал»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о неудачном выступлении российской биатлонистки Светланы Мироновой в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Четыре промаха — это абсолютная неготовность Светланы, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ», комментируя стрельбу Мироновой на втором огневом рубеже. — Она не справляется с чемпионатом мира. Есть от чего схватиться за голову и Шашилову, и Алексею Волкову. Это чудовищный результат. Очень плохое выступление Мироновой, шесть промахов, непопадание в гонку преследования нашего лидера. Это провал, по-другому не скажешь».

Комментатор добавил, что, по его мнению, причина неудачи Мироновой заключается в психологии.

«Провал Светланы — абсолютная психологическая неготовность. Она сама себя завела, и справиться с волнением не сумела. Причем пора бы уже, в конце концов. Проиграть мы всегда успеем, девочки родимые мои. А вот получить удовольствие от гонки, прочувствовать... Мы зажимаемся, уходим в этот астрал поражений, а вернуться не можем», — отметил Губерниев.

Миронова допустила шесть промахов на двух огневых рубежах и уступила промежуточному лидеру гонки, норвежке Тирил Экхофф 3 минуты и 5 секунд. На момент публикации новости россиянка занимает промежуточное 44-е место.