Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» третье место cборной России в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Безусловно, эта медаль — отдушина. Очень рад этой бронзе, она сродни золотой медали! — сказал Губерниев «СЭ». — Конечно, я надеялся и на женщин, и на мужчин. Абсолютно трудовая победа. Молодцы тренеры, что поставили Карима Халили, правильно расставили всех по этапам. Искренне надеюсь, что мой медальный прогноз сбудется! Это победа не вопреки!»

Также Губерниев высказал мнение, что готовить команду к Олимпиаде должен именно нынешний тренерский штаб.

«Рассчитываю, что Каминский продолжит готовить сборную к Олимпиаде, — считает комментатор. — Доверяю этому штабу, несмотря на все проблемы, которые есть. Но с самоподготовкой надо заканчивать. Если поменяем тренеров, будет только хуже. И чтобы старшие наставники — Шашилов и Каминский. Чтобы полнота решения по команде была у них»

Сегодня, 20 февраля, сборная России завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Победу одержала команда Норвегии, серебро взяла Швеция. Бронзовая медаль стала первой для России на ЧМ-2021.

(Константин Колмаков)