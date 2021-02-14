Гореева и Егорова стали призерами этапа Кубка IBU в гонке преследования
15:56
На этапе Кубка IBU по биатлону в Брезно-Осрбли (Словакия) 14 февраля завершилась женская гонка преследования.
Победила немка Ванесса Фойгт. В тройку лучших попали две россиянки. Анастасия Гореева стала второй, а Анастасия Егорова — третьей.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Женщины
Гонка преследования 7,5 км
1. Ванесса Фойгт (Германия) — 27.57,5 (1 шт. круг)
2. Анастасия Гореева (Россия) — отставание 30,8 (2)
3. Анастасия Егорова (Россия) — 46,9 (2)
11. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.40,7 (2)
13. Екатерина Носкова (Россия) — 1.56,7 (6)
19. Наталья Гербулова (Россия) — 2.30,6 (3)
23. Полина Шевнина (Россия) — 2.50,7 2)
24. Алина Кудисова (Россия) — 3.00,0 (2)
27. Валерия Васнецова (Россия) — 3.10,8 (6)
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