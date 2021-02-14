Гореева и Егорова стали призерами этапа Кубка IBU в гонке преследования

На этапе Кубка IBU по биатлону в Брезно-Осрбли (Словакия) 14 февраля завершилась женская гонка преследования.

Победила немка Ванесса Фойгт. В тройку лучших попали две россиянки. Анастасия Гореева стала второй, а Анастасия Егорова — третьей.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования 7,5 км

1. Ванесса Фойгт (Германия) — 27.57,5 (1 шт. круг)

2. Анастасия Гореева (Россия) — отставание 30,8 (2)

3. Анастасия Егорова (Россия) — 46,9 (2)

11. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.40,7 (2)

13. Екатерина Носкова (Россия) — 1.56,7 (6)

19. Наталья Гербулова (Россия) — 2.30,6 (3)

23. Полина Шевнина (Россия) — 2.50,7 2)

24. Алина Кудисова (Россия) — 3.00,0 (2)

27. Валерия Васнецова (Россия) — 3.10,8 (6)