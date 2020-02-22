ЧМ-2020 по биатлону
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Глава IBU не знает об обысках у российских биатлонистов

11:03
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что не владеет информацией об обысках в отеле сборной России на чемпионате мира в Италии. Ранее стало известно о том, что в номере биатлониста российской национальной команды Александра Логинова, а также в номере тренера Александра Касперовича проводятся обыски.

— У меня нет никакой информации, — цитирует РИА Новости Далина.

Ранее стало известно о том, что итальянская полиция провела обыски у Логинова и Касперовича. В 2013 году Логинов был уличен в использовании эритропоэтина (ЭПО) и получил двухлетнюю дисквалификацию, по окончании которой вернулся в биатлон. После победы россиянина в спринтерской гонке на ЧМ в Антхольце ряд иностранных спортсменов и журналистов обрушились на него с критикой за допинговое прошлое.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200222/1565091032.html

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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