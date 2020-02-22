Прославленный гандбольный тренер Евгений Трефилов в интервью «СЭ» поделился эмоциями от происходящего на чемпионате мира по биатлону.

Утром 22 февраля в гостиничном номере Александра Логинова прошли обыски, у него изъяли компьютер и телефон. Одной из причин для этого послужил тот факт, что личного тренера спортсмена Александра Касперовича заметили с чужой аккредитацией.

— Слышали ли вы про сегодняшний скандал в биатлоне, где сегодня провели обыски в расположении сборной России?

— Как я слышал, там тренер был под чужой аккредитацией. Ну это просто тупость! Русская дурость. Сколько можно уже? То мы глушим компьютер, стираем что-то, а потом оказывается, что железо восстанавливается. То теперь это. Каждый раз встаем на одни грабли. Уши надо отрезать этому человеку или тому, кто был за это ответственный. Это что такое?

А страдают спортсмены, которые нормально работают. Сейчас вылетаем в Ростов, опять бегущие строки везде — обыски у российской сборной, у Логинова...

— А что делать-то?

— Посидеть и подумать, что за идиотизм у нас! У нас вроде бы все было нормально, но когда мне сказал, что тренер с чужой аккредитацией...

— Вы когда-нибудь ходили под чужой аккредитацией?

— Всякое в жизни бывало (смеется). (Дмитрий Кузнецов)