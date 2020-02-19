Фуркад в пятый раз выиграл Малый хрустальный глобус в индивидуальной гонке

Француз Мартен Фуркад в пятый раз в карьере стал обладателем Малого хрустального глобуса в индивидуальной гонке. Сегодня он стал чемпионом мира в этой дисциплине и также упрочил лидерство в общем зачете.

Лучший из россиян Александр Логинов опустился в общем зачете на пятое место.

В зачете Кубка наций лидерство упрочила Норвегия, Россия идет четвертой.

Общий зачет (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 752 (+60)

2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 658 (+36)

3 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 630 (+54)

4 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 580 (+38)

5 (4). Александр Логинов (Россия) — 570 (+26)

6 (6). Симон Дестье (Франция) — 536 (0)

13 (13). Матвей Елисеев (Россия) — 361 (0)

32 (34). Евгений Гараничев (Россия) — 138 (+27)

35 (40). Никита Поршнев (Россия) — 120 (+30)

57 (55). Кирилл Стрельцов (Россия) — 46 (0)

61 (59). Эдуард Латыпов (Россия) — 39 (0)

66 (65). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)

Индивидуальная гонка (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 174 (+60)

2 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 145 (+54)

3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 120 (+36)

4 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 114 (+38)

5 (4). Фабьен Клод (Франция) — 106 (+22)

6 (7). Беньямин Вегер (Швейцария) — 99 (+40)

8 (8). Александр Логинов (Россия) — 83 (+26)

15 (19). Евгений Гараничев (Россия) — 63 (+27)

26 (18). Матвей Елисеев (Россия) — 37 (0)

28 (53). Никита Поршнев (Россия) — 34 (+30)

35 (26). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)

36 (29). Кирилл Стрельцов (Россия) — 24 (0)

46 (38). Эдуард Латыпов (Россия) — 17 (0)

64 (54). Дмитрий Малышко (Россия) — 2 (0)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 6289 (+424)

2 (2). Франция — 6251 (+418)

3 (3). Германия — 5570 (+364)

4 (4). Россия — 5414 (+383)

5 (5). Австрия — 4673 (+363)

6 (6). Украина — 4482 (+312)