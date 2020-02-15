Фуркад рассказал, в каком случае Логинова примут в биатлонную семью
Француз Мартен Фуркад после мужского спринта на 10 километров на чемпионате мира в итальянском Антхольце ответил на вопросы журналистов. Биатлонист занял третье место по итогам гонки.
— Что должен сделать Логинов, чтобы его приняли в биатлонную семью? -
спросили у Мартена Фуркада, ставшего третьим.
— Вау, — задумался француз. — Я буду говорить на эту тему откровенно,
чтобы не показаться еще глупее, чем кто-то ожидает. Все знают, насколько
эта тема важна для меня. На самом деле, не хватает коммуникации.
Александр не говорит по-английски, не объясняется с прессой. На
пресс-конференции он говорит по-русски, что тоже не способствует
доверию. Но на таком прекрасном чемпионате мира вообще хотелось бы
говорить о соревнованиях, а не о допинге. (Владимир Иванов)