Фуркад рассказал, в каком случае Логинова примут в биатлонную семью

Француз Мартен Фуркад после мужского спринта на 10 километров на чемпионате мира в итальянском Антхольце ответил на вопросы журналистов. Биатлонист занял третье место по итогам гонки.

— Что должен сделать Логинов, чтобы его приняли в биатлонную семью? -

спросили у Мартена Фуркада, ставшего третьим.

— Вау, — задумался француз. — Я буду говорить на эту тему откровенно,

чтобы не показаться еще глупее, чем кто-то ожидает. Все знают, насколько

эта тема важна для меня. На самом деле, не хватает коммуникации.

Александр не говорит по-английски, не объясняется с прессой. На

пресс-конференции он говорит по-русски, что тоже не способствует

доверию. Но на таком прекрасном чемпионате мира вообще хотелось бы

говорить о соревнованиях, а не о допинге. (Владимир Иванов)

Логинов выиграл золото в спринте на ЧМ по биатлону!