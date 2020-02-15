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Фуркад признался, что бронза в спринте для него равна золоту

21:04
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Француз Мартен Фуркад после мужского спринта в итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира подвел итоги гонки, сообщает L'Equipe.

31-летний Фуркад занял третье место в спринте. Победителем стал россиянин Александр Логинов.

«Это превосходная гонка для всей команды, — приводит слова Фуркада L'Equipe. — Я бы предпочел услышать марсельезу сегодня, но мы не можем разочароваться вторым или третьим местом. Эта медаль полезна для меня. Конечно, это всего лишь бронзовая медаль, учитывая мой послужной список, но я научился ценить и такие моменты. Я работаю для того, чтобы получить медаль, поэтому, конечно, мечтаю о золоте, но в прошлом году довелось столько страдать, что эта медаль похожа на золотую».

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