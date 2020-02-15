Фуркад поздравил Логинова с победой
18:35
Во время награждения по итогам мужского спринта на чемпионате мира-2020 француз Мартен Фуркад поздравил Александра Логинова — спортсмены пожали друг другу руки на пьедестале, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.
Фуркад поздравил Логинова с победой на чемпионате мира!— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 15, 2020
Спортсмены пожали друг другу руки на пьедестале ? pic.twitter.com/NG4Y3TGZde
28-летний Логинов преодолел дистанцию 10 километров за 22 минут и 48,1 секунды при «чистой» стрельбе.
В 2017 году во время награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Логинов и Шипулин отказались жать руку Фуркаду, который во время гонки стал виновником падения Логинова.
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