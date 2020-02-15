Во время награждения по итогам мужского спринта на чемпионате мира-2020 француз Мартен Фуркад поздравил Александра Логинова — спортсмены пожали друг другу руки на пьедестале, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

Фуркад поздравил Логинова с победой на чемпионате мира!



Спортсмены пожали друг другу руки на пьедестале ? pic.twitter.com/NG4Y3TGZde — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 15, 2020

28-летний Логинов преодолел дистанцию 10 километров за 22 минут и 48,1 секунды при «чистой» стрельбе.

В 2017 году во время награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Логинов и Шипулин отказались жать руку Фуркаду, который во время гонки стал виновником падения Логинова.

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