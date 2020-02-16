Французский болельщик вставил фамилию Логинова в «Марсельезу». После строчки про кровь нечестивцев

Провокационный эпизод случился во время церемонии награждения после гонки преследования на чемпионате мира.

Во время исполнения «Марсельезы» французскими болельщики в честь победившего Эмильена Жаклена один из них вставил фамилию россиянина Александра Логинова в гимн страны.

После строчки «кровь пусть нечестивцев» он прокричал «в том числе Логинова». Эпизод попал в трансляцию гонки во Франции.

Вчера после победы Логинова в спринте некоторые биатлонисты снова раскритиковали россиянина. Напомним, что Логинов был дисквалифицирован на 2 года из-за положительной пробы на эритропоэтин.