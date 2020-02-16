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Французский болельщик вставил фамилию Логинова в «Марсельезу». После строчки про кровь нечестивцев

18:47
16 февраля. Антерсельва. Болельщики сборной Франции. Фото Reuters
16 февраля. Антерсельва. Болельщики сборной Франции. Фото Reuters
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Провокационный эпизод случился во время церемонии награждения после гонки преследования на чемпионате мира.

Во время исполнения «Марсельезы» французскими болельщики в честь победившего Эмильена Жаклена один из них вставил фамилию россиянина Александра Логинова в гимн страны.

После строчки «кровь пусть нечестивцев» он прокричал «в том числе Логинова». Эпизод попал в трансляцию гонки во Франции.

Вчера после победы Логинова в спринте некоторые биатлонисты снова раскритиковали россиянина. Напомним, что Логинов был дисквалифицирован на 2 года из-за положительной пробы на эритропоэтин.

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