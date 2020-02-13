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Фуркад может подать в суд на Резцову

17:58
Мартен Фуркад. Фото Reuters
Мартен Фуркад. Фото Reuters
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Французский биатлонист Мартен Фуркад пояснил свою позицию по поводу конфликта с Анфисой Резцовой.

— Я никогда не принимал допинг, и у меня никогда не было терапевтических исключений, — заявил француз, отметивший, что обсудит с адвокатом возможность подачи в суд на Резцову. (Владимир Иванов)

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка высказала мнение, что француз получает какую-то медицинскую поддержку, на что отрегиаровал в Twitter: «Надеюсь, не у всех бывших спортсменов наступает старческий маразм».

Фуркад оскорбил Резцову. Он заявил, что у нее маразм //
Фуркад поступил правильно. При всем уважении к Резцовой

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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