Фуркад может подать в суд на Резцову
17:58
Французский биатлонист Мартен Фуркад пояснил свою позицию по поводу конфликта с Анфисой Резцовой.
— Я никогда не принимал допинг, и у меня никогда не было терапевтических исключений, — заявил француз, отметивший, что обсудит с адвокатом возможность подачи в суд на Резцову. (Владимир Иванов)
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка высказала мнение, что француз получает какую-то медицинскую поддержку, на что отрегиаровал в Twitter: «Надеюсь, не у всех бывших спортсменов наступает старческий маразм».
Фуркад оскорбил Резцову. Он заявил, что у нее маразм //
Фуркад поступил правильно. При всем уважении к Резцовой
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