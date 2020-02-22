Сборная Франции стала первой в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону. На втором месте — Норвегия, на третьем — Германия.

Сборная России стала четвертой. Напомним, что в субботу утром в отеле нашей команды прошли обыски у Александра Логинова, который бежал четвертый этап.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе) — 01:12.35,9 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

2. Норвегия (Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — отставание 21,5 (1 + 12)

3. Германия (Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 36,2 (1 + 8)

4. Россия (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов) — 1.44,7 (0 + 9)

5. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан) — 1.45,8 (0 + 8)

6. Австрия (Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер) — 2.28,5 (2 + 12)