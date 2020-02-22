Мужская сборная Франции сократила отставание от Норвегии в зачетах Кубка наций и эстафет. Сегодня французы одержали победу в эстафете на чемпионате мира в Антерсельве. Россияне в обоих зачетах занимают четвертую строчку.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 6889 (+390)

2 (2). Франция — 6851 (+420)

3 (3). Германия — 6125 (+360)

4 (4). Россия — 5879 (+330)

5 (5). Австрия — 5108 (+290)

6 (6). Швеция — 4855 (+220)

Эстафета (м)

1 (1). Норвегия — 288 (+54)

2 (2). Франция — 276 (+60)

3 (3). Германия — 224 (+48)

4 (4). Россия — 210 (+43)

5 (5). Словения — 182 (+40)

6 (7). Австрия — 176 (+38)