Франция сократила отставание от Норвегии в Кубке наций, Россия — четвертая
18:16
Мужская сборная Франции сократила отставание от Норвегии в зачетах Кубка наций и эстафет. Сегодня французы одержали победу в эстафете на чемпионате мира в Антерсельве. Россияне в обоих зачетах занимают четвертую строчку.
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 6889 (+390)
2 (2). Франция — 6851 (+420)
3 (3). Германия — 6125 (+360)
4 (4). Россия — 5879 (+330)
5 (5). Австрия — 5108 (+290)
6 (6). Швеция — 4855 (+220)
Эстафета (м)
1 (1). Норвегия — 288 (+54)
2 (2). Франция — 276 (+60)
3 (3). Германия — 224 (+48)
4 (4). Россия — 210 (+43)
5 (5). Словения — 182 (+40)
6 (7). Австрия — 176 (+38)
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