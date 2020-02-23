Евгений Гараничев: «Я не еду на чемпионат Европы. Почему? Никто не объяснил»

Российский биатлонист Евгений Гараничев посетовал на несогласованность в тренерском штабе и руководстве Союза биатлонистов России (СБР). Также он рассказал, почему пропустит чемпионат Европы.

— Когда я услышал, что Драчев вообще не рассматривает мою кандидатуру в качестве участника эстафеты, то, честно говоря, несколько опешил, — цитирует RT Гараничева. — Естественно, сам полез в интернет, чтобы хоть как-то попытаться понять, что происходит. Тренеры стали меня успокаивать, мол, ничего не поменялось, нужно успокоиться и продолжать готовиться к эстафете, а не читать Интернет.

Когда мне было сказано продолжать готовиться, речь шла все о том же втором этапе. А на вечернем собрании команды нам зачитали состав, где я уже стоял первым. Белозеров даже потом ко мне в комнату зашел извиниться, что не по его вине произошла такая путаница. Для меня, в принципе, это было не слишком важно: я бегал в эстафетах и первые этапы, и вторые, и все прочие. Но сама ситуация снова немножко выбила из равновесия. Почему у нас постоянно такая несогласованность? Почему главный тренер и президент федерации говорят одно, а старший тренер, получается, вынужден постоянно кого-то отстаивать? Они, что, не общаются между собой? Тем, кто находится внутри команды, это на самом деле не нравится сильнее всего.

Мое имя фигурировало в числе участников чемпионата Европы. Когда тренеры озвучили состав на эстафету на чемпионате мира, ко мне подошел Сергей Иванович Белозеров и спросил, поеду ли я в Раубичи. Потом об этом же спросил Артем Истомин. Я ответил, что, разумеется, хотел бы поехать, тем более что форма позволяет показать хороший результат. Но потом, видимо, тренеры решили, что на чемпионат Европы мне ехать все-таки не нужно. Почему — никто не объяснил. Сказали просто, что я еду домой, а потом на три оставшихся этапа Кубка мира.