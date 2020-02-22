Евгений Гараничев: «Пытались после обысков заснуть, не получилось. Непонятные чувства были»

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал выступление на первом этапе в мужской эстафете на чемпионате мира в Антерсельве. По словам биатлониста, на него повлияли обыски, которые проводились перед гонкой в отеле сборной.

— Не скажу, что стрельба была удачная, — сказал Гараничев в эфире «Матч ТВ». — На первом круге сломали палку словенцу или словаку, и когда он начал перестраиваться, мне он тоже палку сломал, только метров через 300 тренеру удалось подбежать и дать мне палку.

На лежке был досадный промах, на второй стрельбе надо было доставать группу. Везде кричали: «Не зарывайся, подойди своим темпом». Хотелось быстрее отстреляться, чтобы прийти к группе, и два промаха меня и сгубили.

— Как ночные события повлияли на выступление?

— Я почувствовал только когда приехал сюда. У них все обыски на 1:40 затянулись. Вроде пытались заснуть с Александром, но не получалось. Приехали, почувствовал, что не выспался, чувства непонятные были.