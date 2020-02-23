Евгений Гараничев: «Не очень понятно, почему на нас с такой критикой обрушился Губерниев»
Российский биатлонист Евгений Гараничев выразил недоумение по поводу критики со стороны комментатора Дмитрия Губерниева. При этом он признал, что на чемпионате мира не все было сделано должным образом.
— Не снимаю с себя ответственности за выступление сборной на чемпионате мира. Видимо, какую-то работу мы сделали не так, как было нужно, — цитирует RT Гараничева. — Но даже при этом мне не очень понятно, почему на нас с такой критикой обрушился тот же Дмитрий Губерниев. Получается, что, не находясь в команде, он знает о нашей подготовке больше, чем мы и наши тренеры.
В моем отношении акцент был сделан почему-то на то, что у меня появился фитнес-тренер. Хотя со специалистом по силовой подготовке Сергеем Ворониным я сотрудничаю давно, и эта работа ведется исключительно в летний период, начиная с апреля и до середины, максимум, до конца июня. Об этом знает весь тренерский штаб сборной. Воронин по профессии медик, имеет высшее образование. Это не человек с улицы, он досконально знает то, чем занимается. Потому мы и работаем вместе уже на протяжении трех лет. А всех собак почему-то вдруг начали вешать именно на него. Чего люди хотят такими вещами добиться? Неужели от нагнетания обстановки кому-то станет лучше?
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/721663-garanichev-guberniev-kritika