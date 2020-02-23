«Это травля. Живем в мире людей, в котором сволочей навалом». Жена Елисеева заступилась за Логинова

Анна Елисеева (Щербинина), жена российского биатлониста Матвея Елисеева, написала в Instagram эмоциональный пост, в котором поделилась мнением насчет ситуации с критикой в адрес лидера сборной Александра Логинова.

— ТРАВЛЯ. Да, друзья... Живем в мире людей, в котором сволочей навалом.

Тему травли (буллинга) я раскрою чуть позднее, — написала Анна Елисеева. — Сейчас хотела бы коснуться случая с Логиновым Сашей.

То, что происходит, не находит цензурных слов в моем лексиконе, ибо они не описывают в полной мере масштаб происходящего.

Думаю, полную картину мы никогда не сможем увидеть и понять до конца, так как вынуждены довольствоваться только тем, что нам показывают и говорят. Опять же не без пристрастия.

И это далеко не единственный случай. Думаете, на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане было по-другому? Сколько нервов помотали перед самим состязанием, отдельный допинг-тест на все, чтобы получить допуск на участие. Минимальный состав делегации и полнейшее отсутствие поддержки спортсменов после Олимпиады (в моральном плане)!

Время такое. И мы не властны что-либо изменить. Но, тем не менее, спортсмен выходит на арену не для того, чтобы быть мишенью для битья. А для того, для чего он ежедневно насилует свой организм и терпит все то, чего требует спорт (мотивы у всех разные, конкретизировать не буду).

И давление в психологическом аспекте никто не отменял.