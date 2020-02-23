«Это травля. Живем в мире людей, в котором сволочей навалом». Жена Елисеева заступилась за Логинова
Анна Елисеева (Щербинина), жена российского биатлониста Матвея Елисеева, написала в Instagram эмоциональный пост, в котором поделилась мнением насчет ситуации с критикой в адрес лидера сборной Александра Логинова.
— ТРАВЛЯ. Да, друзья... Живем в мире людей, в котором сволочей навалом.
Тему травли (буллинга) я раскрою чуть позднее, — написала Анна Елисеева. — Сейчас хотела бы коснуться случая с Логиновым Сашей.
То, что происходит, не находит цензурных слов в моем лексиконе, ибо они не описывают в полной мере масштаб происходящего.
Думаю, полную картину мы никогда не сможем увидеть и понять до конца, так как вынуждены довольствоваться только тем, что нам показывают и говорят. Опять же не без пристрастия.
И это далеко не единственный случай. Думаете, на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане было по-другому? Сколько нервов помотали перед самим состязанием, отдельный допинг-тест на все, чтобы получить допуск на участие. Минимальный состав делегации и полнейшее отсутствие поддержки спортсменов после Олимпиады (в моральном плане)!
Время такое. И мы не властны что-либо изменить. Но, тем не менее, спортсмен выходит на арену не для того, чтобы быть мишенью для битья. А для того, для чего он ежедневно насилует свой организм и терпит все то, чего требует спорт (мотивы у всех разные, конкретизировать не буду).
И давление в психологическом аспекте никто не отменял.
ТРАВЛЯ.? Да, друзья.. Живём в Мире людей, в котором сволочей навалом.? Тему травли (булинга) я раскрою чуть позднее. Сейчас хотела бы коснуться случая с Логиновым Сашей. ?? То, что происходит, не находит цензурных слов в моём лексиконе,????? ибо они не описывают в полной мере масштаб происходящего..????? ?? Думаю, полную картину мы никогда не сможем увидеть и понять до конца, так как вынуждены довольствоваться только тем, что нам показывают и говорят. Опять же не без пристрастия.????? ?? И это далеко не единственный случай. Думаете, на Олимпиаде в южно-корейском Пхенчхане было по-другому?Сколько нервов помотали перед самим состязанием, отдельный допинг-тест на ВСЁ, чтобы получить допуск на участие. Минимальный состав делегации и полнейшее отсутствие поддержки спортсменов после Олимпиады (в моральном плане)??? ?? Время такое. И мы не властны что-либо изменить.????? Но тем не менее спортсмен выходит на арену не для того, чтобы быть мишенью для битья. А для того, ??для чего он ежедневно насилует свой организм и терпит все то, чего требует спорт (мотивы у всех разные, конкретизировать не буду). ?? И давление в психологическом аспекте никто не отменял. Что делать?? Давайте думать вместе.? ?? #коучинг #спортивныйкоуч #профессиональныйспорт #спортивныйпсихолог #спортивныйпсихологмосква #спортивныйпсихологкрасноярск #спортивныйпсихологодинцово #живуспортом #спортбезграниц #психологиячемпиона #психологияспорта #рубрикапроблемывспорте