Экхофф лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону, Миронова — 18-я
Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла женский спринт на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке 13 февраля. 30-летняя спортсменка поднялась на первую строчку в общем зачете Кубка мира (677 баллов).
Соотечественница Экхофф Марта Ольсбу Ройселанн опустилась на вторую строчку (663). Третья — шведка Ханна Эберг (647).
Лучшая из россиянок — Светлана Миронова (18-я, 276).
Общий зачет (ж)
1 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 677 (+60)
2 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 663 (+38)
3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 647 (+31)
4 (4). Доротея Вирер (Италия) — 530 (+21)
5 (5). Франциска Пройсс (Германия) — 524 (+34)
6 (6). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 522 (+32)
18 (18). Светлана Миронова (Россия) — 276 (0)
25 (25). Ульяна Кайшева (Россия) — 218 (+5)
28 (28). Евгения Павлова (Россия) — 189 (0)
32 (33). Ирина Казакевич (Россия) — 151 (+22)
38 (35). Лариса Куклина (Россия) — 121 (0)
64 (62). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)
69 (66). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (0)
73 (69). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)
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