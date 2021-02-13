Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла женский спринт на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке 13 февраля. 30-летняя спортсменка поднялась на первую строчку в общем зачете Кубка мира (677 баллов).

Соотечественница Экхофф Марта Ольсбу Ройселанн опустилась на вторую строчку (663). Третья — шведка Ханна Эберг (647).

Лучшая из россиянок — Светлана Миронова (18-я, 276).

Общий зачет (ж)

1 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 677 (+60)

2 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 663 (+38)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 647 (+31)

4 (4). Доротея Вирер (Италия) — 530 (+21)

5 (5). Франциска Пройсс (Германия) — 524 (+34)

6 (6). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 522 (+32)

18 (18). Светлана Миронова (Россия) — 276 (0)

25 (25). Ульяна Кайшева (Россия) — 218 (+5)

28 (28). Евгения Павлова (Россия) — 189 (0)

32 (33). Ирина Казакевич (Россия) — 151 (+22)

38 (35). Лариса Куклина (Россия) — 121 (0)

64 (62). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

69 (66). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (0)

73 (69). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)