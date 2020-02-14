ЧМ-2020 по биатлону
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Екатерина Юрлова-Перхт: «Ветер постоянно меняет направление. Просто не среагировала»

17:43
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Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт оценила свое выступление в спринте на чемпионате мира.

— Очень порывистый ветер, постоянно меняет направление. Это повлияло на мою стрельбу стоя, — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ». — Тренеры говорили, что нужно прижиматься к концу стрельбища, но даже там ощущались толчки ветра. То же самое было на лежке. Просто не среагировала.

На пристрелке такого не было. Особенно в первой серии. Хотя отмечали, что возможно сильные порывы.

Состояние рабочее. Стоит особую благодарность выразить сервис-бригаде. Лыжи работали замечательно. Хотя трасса совершенно разная на разных участках. Нигде не было проблем со скольжением.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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