ЧМ-2020 по биатлону
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Екатерина Юрлова-Перхт: «Каждая негативная ситуация придает спортивной злости»

14:30
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Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт с какими эмоциями вышла на женскую эстафету на чемпионате ммира-2020. 22 февраля в 6 утра итальянская полиция устроила обыск в номера биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

— Наверное, каждая негативная ситуация, необоснованная, нечестная, неправильная придает больше спортивной злости, — рассказала спорстменка в интервью sportbox.ru. — Доказать всем: «Раз вы против нас...»

Я узнала все на зарядке, когда вышла и увидела большое количество журналистов и как Саша Логинов дает интервью. Хотя он говорил, что не будет общаться с прессой во время чемпионата мира.

С тренерами обговаривали, что надо как можно ближе передать свой этап, без отставания.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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