Эдуард Латыпов: «Последние метры дистанции с трудом помню»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, который на последнем этапе принес команду бронзовую медаль чемпионата мира в эстафете, рассказал о своих ощущениях после гонки.

— Не страшно было выходить на четвертый этап, имея реальный шанс на медали?

— Таких мыслей не было. Выходил с настроем бороться и сохранить место на подиуме. Знал, что будет тяжело, и тактически сильно не кидался сразу. На втором круге сохранял скорость, зная, что на последнем этапе все гонщики быстрые. Там нужно было, но на финише все видели, что мне было тяжело.

— Как удалось сохранить хладнокровие на последней стрельбе?

— Все было очень быстро. Я отработал своим темпом, волнение было, но я его контролировал. Сделал одну ошибку, но с доппатроном ее закрыл. В принципе, для эстафеты это рабочая стрельба. Можно было рисковать, но я принял решение работать в своем ритме.

— Когда Самуэльссон вас обошел, сразу понимали, что зацепиться не получится?

— Там уже была борьба с самим собой, чтобы дотерпеть и сохранить свое место. В голове была мысль — только бы дойти до финиша. Последние метров триста вообще с трудом помню.

— Когда осознали, что стали призером чемпионата мира?

— Минут через десять. Очень устал просто...

(Наталья Марьянчик)