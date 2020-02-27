Драчев сообщил, что СБР подаст иск в суд на менеджера IBU, как и Логинов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что федерация будет подавать в суд на и. о. антидопингового менеджера IBU Сару Фуссек-Хаккарайнен. Это же сделает биатлонист Александр Логинов и его тренер Александр Касперович.
— СБР самостоятельно будет выходить с такими же исками как организация и представлять интересы страны в этом направлении, — цитирует Драчева «Спорт день за днем». — Логинов как спортсмен будет подавать такой же параллельный иск.
Итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. Основанием для таких действий стала поступившая от Фуссек-Хаккарайнен информация. Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.
По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира — масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.
Дополнительная информация:
https://www.sportsdaily.ru/news/vladimir-drachev-rasskazal-kak-v-sbr-otreagirovali-na-sudebnyj-isk-loginova-i-kasperovicha-k-menedzheru-ibu