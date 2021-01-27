Драчев считает странным требовать извинений от Подчуфаровой

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Ольга Подчуфарова не смогла получить словенское гражданство.

— В этой ситуации есть позиция спортсменки, которая хотел продлить свой, так скажем, «спортивный век». Она могла спокойно перейти и выступать за другую страну. Почему это не получилось — я не знаю. Она последние года не участвовала ни в каких стартах за Россию. Никаких проблем с переходом я не вижу. Если у нее есть желание перейти, то мы всегда пойдем навстречу и согласуем это без проблем. Почему не получилось — вопрос другой. Считаю странным требовать за такое извинений.

— Будет ли справедливым поддержать Ольгу, если она будет пытаться вернуться в сборную России?

— Почему нет? Я ей сразу сказал, что теоретически все возможно. Главное, чтобы она приняла какую-то позицию. Либо выступает, либо нет.

Раннее Ольге Подчуфаровой было отказано в получении словенского гражданства. Партия «Коммунисты России» призвали Ольгу публично извиниться за попытку перехода в сборную Словении.

(Владимир Пушкарев)