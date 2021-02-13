Драчев считает, что не нужно ставить Миронову на индивидуальную гонку ЧМ

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты женского спринта на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

«Я думаю, сейчас надо просто понять, что в пасьюте у девочек сложно с перспективами. Только Королькевич может поцепляться, если все пойдут на штрафные круги, это из ряда фантастики. Необходимо готовиться к индивидуальной гонке, поставить там тех, кто может стрелять на ноль четыре рубежа: Куклина, Павлова, Кайшева тоже умеет стрелять», — сказал Драчев «СЭ».

Также он отметил, что походу индивидуальной гонки возникнут сложности с ходом, но хорошая стрельба будет главной задачей для российской команды.

«Это касается и мужской сборной. Мы понимаем, что идет проигрыш по ходу, поэтому рассчитываем только на стрельбу. Если говорить про Миронову, то идет сбой в системе. В такой ситуации уже сложно найти себя. Одно на другое наложилось, ей собраться будет сложно. Светлане надо дать отдохнуть, не ставить ее и на индивидуалку, с такой стрельбой только еще больше загонят спортсменку. В масс-старт ей не попасть, так что нужно готовить Миронову под женскую эстафету.

Остальные тоже сильно проиграли. И женщинам, и мужчинам надо дать отдых. Еще неделя работы на ЧМ, основные старты впереди. Пока неудачно, но ничего не поделаешь, будем дальше смотреть и бороться", — добавил Драчев.

13 февраля норвежка Тирил Экхофф выиграла спринт на ЧМ в Поклюке. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Третья — белорусская спортсменка Анна Сола. Лучшая из россиянок — Ирина Казакевич (19-я).

(Сергей Федоров)