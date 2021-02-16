Драчев считает, что Миронова сможет побороться за медали ЧМ в масс-старте

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Победительницей индивидуальной гонки стала чешка Маркета Давидова. В тройку вошли шведка Ханна Эберг и норвежка Ингрид Таннреволь. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, показавшая с двумя промахами пятый результат.

«Отличная гонка. Для Мироновой великолепный результат. Учитывая ее нынешнее состояние, она сумела справиться со стрельбой. Ход у нее всегда был неплохой, а со стрельбой были проблемы. Михаил Шишилов второй раз по ходу этого чемпионата мира угадал, поставив Миронову на эту гонку», — сказал Драчев «СЭ».

Также он считает, что девушки еще могут побороться за медали на этом чемпионате мира.

«Вперед еще сингл-микст и масс-старт. Миронова теперь точно попадет на него и поборется там за медали», — заявил Драчев «СЭ».

(Сергей Федоров)