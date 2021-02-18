Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат сингл-микста на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

18 февраля сборная Россия, которую представляли Эдуард Латыпов и Евгения Павлова, заняла 11-е место в сингл-миксте.

«Некого ставить. Уровень совсем другой. Наш биатлон упал очень низко. Сегодня был сильнейший состав. Павлова — великолепный стрелок, но с плохим ходом. Латыпов проявил себя на этом чемпионате мира как боец. На данный момент они — лучшие наши спортсмены. Результат, как мы видим, больше двух минут проигрыша. Мы идем ко дну».

Также Драчев отметил, что не теряет надежду на медали.

«Удастся ли нам бороться за медали? Все возможно. Скорее всего, мы будем бежать так, как нам позволят соперники. Они сильнее нас. Ни в одном компоненте мы не могли им противостоять. Все, что есть, мы проигрываем. Это наши лидеры сегодня. Надо думать, что делать дальше», — сказал Драчев «СЭ».

Победу в сингл-миксте на ЧМ одержали французы — Жюли Симон и Антонен Гигонна. Вторые — норвежцы, третьи — шведы.

(Владимир Пушкарев)