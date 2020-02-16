Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил Александра Логинова с победой на чемпионате мира. Также он акцентировал внимание на телевизионном сюжете о дисквалификации Евгения Устюгова, в котором вместо биатлониста показали лыжника Сергея Устюгова.

— Поздравляя Сашу Логинова отмечу важное: мы неспортивная страна! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Так путать биатлониста Евгения Устюгова с его однофамильцем-лыжником могут люди, которые ярко смотрели финал молодежного чемпионата мира по хоккею с Артемием Панариным спустя 9 лет! Кто свидетель: я, а что случилось? С верой в российский спорт.