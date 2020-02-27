Дмитрий Губерниев: «Гараничева перепутали с Елисеевым в эстафете? Хованцев говорил, что Евгений будет бежать первым»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на интервью старшего тренера мужской сборной России по биатлону Сергея Белозерова, который заявил, что главный тренер Анатолий Хованцев перепутал этапы Матвея Елисеева и Евгения Гараничева в эстафете на чемпионате мира в Антхольце, поставив Евгения на первый этап вместо второго.
— Гараничева перепутали с Елисеевым на первом — втором этапах биатлонной эстафеты на ЧМ? Мнение Белозерова, хотя Хованцев изначально говорил лично мне про такую расстановку: Гараничев — Елисеев — Поршнев — Логинов! Вспоминаю лыжную эстафету на Олимпиаде 2006, тогда гении ФЛГР перепутали на стартовых этапах Баранову с Куркиной! Но команда выиграла, победителей не судят, а мы потом говорили про тренерский гений и чутье людей, которые и протесты подавали по-русски на клочках бумаги! Иные и сейчас работают в лыжах! — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) мужская сборная России заняла четвертое место. Победила команда Франции.
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