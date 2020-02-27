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Дмитрий Губерниев: «Гараничева перепутали с Елисеевым в эстафете? Хованцев говорил, что Евгений будет бежать первым»

18:59
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на интервью старшего тренера мужской сборной России по биатлону Сергея Белозерова, который заявил, что главный тренер Анатолий Хованцев перепутал этапы Матвея Елисеева и Евгения Гараничева в эстафете на чемпионате мира в Антхольце, поставив Евгения на первый этап вместо второго.

— Гараничева перепутали с Елисеевым на первом — втором этапах биатлонной эстафеты на ЧМ? Мнение Белозерова, хотя Хованцев изначально говорил лично мне про такую расстановку: Гараничев — Елисеев — Поршнев — Логинов! Вспоминаю лыжную эстафету на Олимпиаде 2006, тогда гении ФЛГР перепутали на стартовых этапах Баранову с Куркиной! Но команда выиграла, победителей не судят, а мы потом говорили про тренерский гений и чутье людей, которые и протесты подавали по-русски на клочках бумаги! Иные и сейчас работают в лыжах! — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) мужская сборная России заняла четвертое место. Победила команда Франции.

Дополнительная информация:

https://web.telegram.org/#/im?p=@RealGuberniev

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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