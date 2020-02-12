Дмитрий Губерниев: «Чемпионат мира в Италии все покажет!»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем чемпионате мира по биатлону. Он пройдет в Италии с 12 по 23 февраля.

— Про тренеров биатлонной сборной молвить хочу, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Многие критикуют, дескать, слабые они, наставники. Все не так и все не то. Но какой смысл сейчас об этом говорить? За день до старта чемпионата мира? Именно биатлонный мундиаль всегда был мерилом успеха. Разговоры в пользу бедных бессмысленны. Турнир в Италии все покажет! Я сейчас тренеров хочу поддержать, уволить их всегда успеют! Вперед, Хованцев, Норицын, Белозеров! Вперед!