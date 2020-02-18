Устюгов связывает свою дисквалификацию с желанием IBU надавить на Россию перед ЧМ

Российский биатлонист Евгений Устюгов считает, что IBU вынес решение о его дисквалификации в том числе для того, чтобы оказать давление на сборную России перед чемпионатом мира-2020. Спортсмен был дисквалифицирован по итогам расследования ВАДА, его обвиняют в использовании оксандролона. Результаты Устюгова в период с лета 2013 по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди них — золото в мужской эстафете. Он завершил карьеру в 2014 году.

— Это дело появилось совсем недавно и касается моего паспорта крови, — цитирует ТАСС Устюгова. — При этом вопрос с ним уже изучался IBU на протяжении долгого времени, в 2017 и 2018 годах. Несмотря на завершение карьеры, когда вопросы вдруг стали возникать, я полностью сотрудничал с IBU, сдавал по малейшей просьбе анализы, по результатам исследования которых эксперты IBU полностью сняли с меня обвинения. Летом 2018 года, видимо на фоне разбирательств по первому делу, IBU решила подстраховаться и, несмотря на отсутствие каких-либо новых обстоятельств по паспорту крови, просто взяли и поменяли свои выводы. Указали, что все ранее изученные ими обстоятельства теперь свидетельствуют об обратном. Все доводы, которые меня оправдали в 2018 году, теперь свидетельствуют об обратном.

— Что думаете о новом руководстве IBU?

— Мне сложно судить, пляшет ли оно под чью-то дудку, но события последних дней заставляют задуматься. Смотрите, информационный взрыв был устроен непосредственно перед стартом чемпионата мира. Очевидно, чтобы в том числе оказать давление на нашу сборную, чтобы выбить из колеи перед стартом. Стиль нового руководства — бить сразу и без разбора, наотмашь. А разбираться уже потом.