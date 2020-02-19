Даниэль Кузьмин: «Логинов никогда не отмажется от истории с допингом»

Даниэль Кузьмин, муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, высказал мнение по ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым. Россиянин, который ранее завоевал золотую медаль чемпионате мира, подвергся критике из-за допингового прошлого.

— Саша никогда не отмажется от истории с допингом, — сказал Кузьмин. — Он попался на очень серьезном препарате, это не просто какой-то бальзам для губ, как у Йохауг (многократная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии. — Прим. «СЭ»). Но и даже она, когда попалась, собрала пресс-конференцию, где был доктор, тренер команды, и они подробно ответили на все вопросы. А доктор после этого ушел в отставку. Саша же никак не объяснял, что случилось. До сих пор непонятно, кто ему колол ЭПО. Иногда проскальзывает имя доктора Дмитриева, но никто об этом открыто не говорит. Та же история и со Старых. Вот представьте, что человек ограбил магазин. Как к нему будут относиться? (Наталья Марьянчик).

Полностью интервью Даниэля Кузьмина — здесь.