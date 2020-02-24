Чудов отметил яркое выступление Логинова на чемпионате мира

Трехкратный чемпиона мира Максим Чудов отметил яркое выступление Александра Логинова на чемпионате мира-2020 в Антхольце. Российский биатлонист завоевал золота в спринте и бронзу в гонке преследования.

— Саша Логинов отработал этот ЧМ на пятерку, — отметил Максим Чудов в разговоре с «Известиями». — Долгожданная победа в личной гонке, очень хорошая физическая форма, хотя, если помните, весь сезон его беспокоили локоть и боли в спине. Жаль, что Саша не смог победить в гонке преследования, хотя был очень близок к успеху. Но в любом случае две медали делают его героем. Жаль, что все закончилось скандалом с полицией и обыском перед эстафетой. Конечно, это повлияло на настроение Саши и всей нашей сборной. Поэтому в последних гонках очень тяжело было рассчитывать на медали.