Чудов оценил выступление российских биатлонистов в гонке преследования на чемпионате мира

Трехкратный чемпион мира, президент федерации биатлона и лыжных гонок Башкортостана Максим Чудов оценил выступление российских спортсменов в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке.

Лучшим из россиян, как и в спринте, стал Эдуард Латыпов, финишировавший седьмым с двумя промахами. Александр Логинов с четырьмя незакрытыми мишенями стал 16-м, Матвей Елисеев, сделавший все своих промаха на первом рубеже, 17-м. Антон Бабиков с шестью промахами финишировал 56-м.

«Как показал и спринт, и пасьют, сейчас моему земляку Антону Бабикову тяжеловато выступать на текущем чемпионате мира, — цитирует Чудова сайт СБР. — Если тренерский штаб еще даст ему шанс выступить в других дисциплинах, хотел бы пожелать Антону восстановиться и показать более хорошие результаты. Оценивать, наговаривать, осуждать — не буду. Спортсмен, который приезжает на чемпионат мира, всегда показывает свой максимум. Значит, настолько сейчас Антон готов.

Матвей Елисеев в двух прошедших гонках выступил не в свою силу, конечно. Он набирает форму, но делать это нужно было немного раньше. Насчет его стрельбы — наверное, невнимательно отнесся к работе на первом рубеже. Мы не знаем, что конкретно произошло. Но у спортсменов такого уровня была возможность отработать все мелочи, с учетом того, сколько времени команда находилась на сборе. Теперь главное, чтобы Матвей сделал правильные выводы и избежал того, чтобы его захлестнули эмоции.

Александр Логинов по сравнению со спринтом добавил ходом, показал пятое время прохождения дистанции, но немного ему вновь не хватило. Он прекрасно понимает, куда идет и что делает. Особенно после того, через что ему пришлось пройти в конце прошлого — начале нынешнего года. Думаю, тренерам стоит его поберечь и не ставить на индивидуальную гонку. Пусть он пробежит эстафету и масс-старт, где может реализовать себя по максимуму.

Мне, конечно, очень приятно, что представитель Башкортостана Эдуард Латыпов во второй гонке подряд становится лучшим в нашей команде и входит в топ-10. Не буду говорить, что ему немного не хватило — это его работа. Уже пора делать меньше ошибок, а если ты их допускаешь, тогда намного лучше ходом нужно быть. Уверен, что он все это знает и выводы делает. Хочу ему пожелать, чтобы он не слушал советчиков, в том числе и меня. А то многие, смотрю, лучше спортсмена знают, что и как ему делать. У Эдуарда точно видно поступательное движение. Может быть, не так быстро он проходит все этапы спортивного развития, но результат к нему точно придет. Не сомневаюсь, что он будет бежать в эстафете и масс-старте. На его месте я бы сам отказался от индивидуальной гонки, но, повторю, сейчас Латыпову советчиков слушать не нужно".