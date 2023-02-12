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Сегодня, 22:31

Черезов заявил, что российские биатлонисты могли бы составить конкуренцию на ЧМ в Германии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Иван Черезов поделился мнением о возможной конкуренции биатлонистов из России и Йоханнеса Бе на чемпионате мира по биатлону в Германии.

«Конечно, хочется сказать, что это теоретически возможно — что наши биатлонисты составили бы конкуренцию. Мы можем это предполагать, и нам бы этого хотелось, чтобы наши спортсмены, если участвовали, то боролись за медали. А по факту мы можем только высказывать свои пожелания и мысли на этот счет. Если мы говорим о терапевтических исключениях, то у нас нет достоверных фактов, их подтверждающих. Разговоры об этих исключениях идут давно, с 2002 года примерно. Но это только разговоры. А конкретно, чтобы кто-то признался или это показали, такого нет. Ну а насчет конкуренции с ними — это возможно. Наши же бегают. Нашим же никому не делают такие справки, исключения. Поэтому можем конкурировать. Это ведь биатлон, здесь не только физическое состояние учитывается, но и стрельба влияет очень сильно», — приводит слова Черезова Metaratings.ru.

12 февраля Бе выиграл гонку преследования на чемпионате мира в Оберхофе, преодолев 12,5 километров за 33 минуты 34,5 секунды, а также не допустив промахов.

Источник: https://metaratings.ru/news/cherezov-nashi-biatlonisty-mogut-konkurirovat-v-biatlone-strelba-vliyaet-silno-227385/
Биатлон
Иван Черезов
Йоханнес Бе
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