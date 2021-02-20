Черезов прокомментировал третье место сборной России в эстафете на чемпионате мира

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал «СЭ» третье место Сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Медаль — всегда приятно! Понятно, что мы ждали большего, но я хочу поздравить ребят, тренерский штаб и всех, кто работал с командой. Рад за ребят, за всех, у кого получилось. Я не могу выделить кого-то персонально, так не стоит делать. Все одинаково хорошо пробежали. Самое главное, что ребята молодцы — совладали с эмоциями на стрельбе, взяли меньше дополнительных патронов. На финишном круге не хватило совсем немного сил побороться, но в целом гонку выдержали все. Все молодцы», — сообщил Черезов «СЭ».

Черезов предположил, будут ли еще медали на ЧМ по биатлону в Поклюке.

«Не хочется загадывать, если честно. У меня, как и у всех, были очень большие ожидания, которые не оправдались. Сейчас такая внутренняя радость за спортсменов. Я лишь хочу пожелать ребятам внутреннего баланса и хорошо отработать на рубежах», — добавил Черезов.

Сегодня, 20 февраля, Сборная России завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Победу одержала команда Норвегии, серебро взяла Швеция. Бронзовая медаль стала первой для России на ЧМ-2021.

(Артем Бухаев)