Чепиков дал прогноз на смешанную эстафету на ЧМ в Поклюке

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от смешанной эстафеты в Поклюке на ЧМ-2021 по биатлону.

«Биатлон — непрогнозируемый вид спорта, тем он и интересен, что все динамично меняется. И, к примеру, на гонке в 20 км у трех-четырех спортсменов нашей команды есть шансы на золотую медаль. Что касается конкретно сегодняшней смешанной эстафеты и того, что теперь девушки будут бежать на 3-м и 4-м этапах, то они же выиграли в Антхольце эстафету. У них уже есть определенная психологическая уверенность».

Также Чепиков добавил, что мы сегодня выставляем основной состав, и, конечно, у нас есть все шансы бороться за призовые места. Он считает, что эстафета — это всегда интересный спортивный праздник и борьба.

«Давайте просто будем болеть за красивый вид спорта. Понятно, что все страны настраиваются на успешные результаты, но все будет зависеть и от психологического состояния, и от тренерской работы, и от сервиса. Очень трудно с большей долей вероятности что-то спрогнозировать», — сказал Чепиков «СЭ».

Сегодня, 10 февраля, на чемпионате мира-2021 по биатлону в словенской Поклюке пройдет смешанная эстафета. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева выступят за сборную России.

(Екатерина Звенигородская)