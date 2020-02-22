ЧМ-2020 по биатлону
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Чемпионат мира по биатлону: видеотрансляция женской эстафеты

08:05
Екатерина Юрлова. Фото СБР
Екатерина Юрлова. Фото СБР

В субботу, 22 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 13.45 по московскому времени начнется женская эстафета.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

За сборную России выступят Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Видеотрансляция эстафеты на ЧМ по биатлону с комментариями Дмитрия Губерниева //
Видеотрансляции ЧМ-2020 на Первом канале //
Полное расписание и результаты чемпионата мира по биатлону //
Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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