Чемпионат мира по биатлону: видеотрансляция женского масс-старта
08:35
Сегодня, 23 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 14.30 по по московскому времени начнется женский масс-старт.
«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.
Сборную России в этой гонке представит Екатерина Юрлова.
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