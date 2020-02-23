Чемпионат мира по биатлону: видеотрансляция женского масс-старта

Сегодня, 23 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 14.30 по по московскому времени начнется женский масс-старт.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

Сборную России в этой гонке представит Екатерина Юрлова.

Видеотрансляция эстафеты на ЧМ по биатлону с комментариями Дмитрия Губерниева //

Видеотрансляции ЧМ-2020 на Первом канале //

Полное расписание и результаты чемпионата мира по биатлону //

Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону