Чемпионат мира по биатлону: видеотрансляция мужской эстафеты
08:25
В субботу, 22 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 16.45 по московскому времени начнется мужская эстафета.
«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.
За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.
Видеотрансляция эстафеты на ЧМ по биатлону с комментариями Дмитрия Губерниева //
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