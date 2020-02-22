Чемпионат мира по биатлону: видеотрансляция мужской эстафеты

В субботу, 22 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 16.45 по московскому времени начнется мужская эстафета.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

Видеотрансляция эстафеты на ЧМ по биатлону с комментариями Дмитрия Губерниева //

Видеотрансляции ЧМ-2020 на Первом канале //

Полное расписание и результаты чемпионата мира по биатлону //

Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону