ЧМ-2020 по биатлону
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Чемпионат мира по биатлону: видеотрансляция мужской эстафеты

08:25
Евгений Гараничев. Фото Reuters
Евгений Гараничев. Фото Reuters

В субботу, 22 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 16.45 по московскому времени начнется мужская эстафета.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

Видеотрансляция эстафеты на ЧМ по биатлону с комментариями Дмитрия Губерниева //
Видеотрансляции ЧМ-2020 на Первом канале //
Полное расписание и результаты чемпионата мира по биатлону //
Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир